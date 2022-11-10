"Сегодня приснился арбуз": Пятов поделился вещим сном о Херсоне

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов в матче против Вереса впервые сыграл за свою команду в нынешнем сезоне. Этому событию опытный футболист посвятил пост в соцсети.

В среду, 9 ноября, "горняки" уверенно победили Верес (2:0) в матче 12-го тура УПЛ. Ворота Шахтера в этой встрече защищал Андрей Пятов. Это первое появление на поле 38-летнего ветерана в нынешнем сезоне.

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Своими эмоциями после матча Пятов поделился в Instagram, ведь это 20 сезон легенды. Кроме того, Андрей вспомнил свой сон накануне поединка, намекнув на скорое освобождение Херсона.

"Сезон №20 официально открыл. Молодцы, команда! +3.

PS Сегодня приснился арбуз. Никто не знает, к чему это? Героям слава!", – написал Пятов.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк ярко прокомментировал уход россиян из Херсона.

Что известно об освобождении Херсона