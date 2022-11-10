В среду, 9 ноября, "горняки" уверенно победили Верес (2:0) в матче 12-го тура УПЛ. Ворота Шахтера в этой встрече защищал Андрей Пятов. Это первое появление на поле 38-летнего ветерана в нынешнем сезоне.
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Своими эмоциями после матча Пятов поделился в Instagram, ведь это 20 сезон легенды. Кроме того, Андрей вспомнил свой сон накануне поединка, намекнув на скорое освобождение Херсона.
"Сезон №20 официально открыл. Молодцы, команда! +3.
PS Сегодня приснился арбуз. Никто не знает, к чему это? Героям слава!", – написал Пятов.
Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк ярко прокомментировал уход россиян из Херсона.
Что известно об освобождении Херсона
- Украинский областной центр находится под оккупацией России уже больше восьми месяцев.
- В последние дни появляется все больше новостей о предстоящем освобождении Херсона.
- 9 ноября командующий оккупантов Сергей Суровикин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о выводе войск из Херсона.
- Сегодня стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили Снегиревку Николаевской области. Местные жители с аплодисментами встретили украинских воинов.