У середу, 9 листопада, "гірники" впевнено перемогли Верес (2:0) в матчі 12-го туру УПЛ. Ворота Шахтаря в цій зустрічі захищав Андрій Пятов. Це перша поява на полі 38-річного ветерана в нинішньому сезоні.
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Своїми емоціями після матчу Пятов поділився в Instagram, адже це 20-й сезон легенди. Крім того, Андрій пригадав свій сон напередодні поєдинку, натякнувши на швидке визволення Херсону.
"Сезон №20 офіційно відкрив. Молодці, команда! +3.
P.S. Сьогодні наснився кавун. Ніхто не знає, чого це? Героям слава!", – написав Пятов.
Раніше олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк яскраво прокоментував відхід росіян з Херсону.
Що відомо про звілнення Херсону
- Український обласний центр знаходиться під окупацією Росії вже більше восьми місяців.
- Останніми днями з’являється все більше новин про майбутнє звільнення Херсону.
- 9 листопада командувач окупантів Сергій Суровікін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про вивід військ з Херсона.
- Сьогодні стало відомо, що Збройні Сили України звільнили Снігурівку Миколаївської області. Місцеві жителі з оплесками зустріли українських воїнів.