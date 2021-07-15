Пяткой на Ярмоленко: роскошный ассист Караваева вошел в лучшие на Евро-2020

15 июля 2021 , 10:02
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Источник:

УЕФА

УЕФА отметила невероятный ассист Александра Караваева в матче против Северной Македонии на Евро-2020. Защитник отдал красивую передачу пяткой на Андрея Ярмоленко.

Награда для Караваева

На сайте УЕФА появилось видео с лучшими голевыми передачами чемпионата Европы-2020. В список попал ассист украинского защитника Александра Караваева.

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Динамовец после подачи с углового сделал роскошную передачу пяткой на капитана сборной Андрея Ярмоленко. Игрок Вест Хэма результативно завершил атаку в игре второго тура группового раунда против Северной Македонии.

Гол на 29-й минуте стал первым в матче. Напомним, что поединок завершился победой Украины, которая стала для нее дебютной на Евро-2020 (2:1). Второй гол украинцев забил нападающий Роман Яремчук.

Видео лучших ассистов чемпионата Европы смотрите по ссылке.

Лучшие ассисты Евро-2020

  • Мехле (Чехия)
  • Стерлинг (Англия)
  • Бейл (Уэльс)
  • Забитцер (Австрия)
  • Караваев (Украина)
  • Погба (Франция)
  • Торрес (Испания)
  • Де Брюйне (Бельгия)
  • Цубер (Швейцария)
  • Роналду (Португалия)
  • Мунье (Бельгия)
  • Триппье (Англия)

Видео передачи Караваева на Ярмоленко

Автор: Софія Кулай