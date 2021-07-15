Пяткой на Ярмоленко: роскошный ассист Караваева вошел в лучшие на Евро-2020
15 июля 2021 , 10:02Читати новину українською
Источник:УЕФА
УЕФА отметила невероятный ассист Александра Караваева в матче против Северной Македонии на Евро-2020. Защитник отдал красивую передачу пяткой на Андрея Ярмоленко.
Награда для Караваева
На сайте УЕФА появилось видео с лучшими голевыми передачами чемпионата Европы-2020. В список попал ассист украинского защитника Александра Караваева.
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Динамовец после подачи с углового сделал роскошную передачу пяткой на капитана сборной Андрея Ярмоленко. Игрок Вест Хэма результативно завершил атаку в игре второго тура группового раунда против Северной Македонии.Гол на 29-й минуте стал первым в матче. Напомним, что поединок завершился победой Украины, которая стала для нее дебютной на Евро-2020 (2:1). Второй гол украинцев забил нападающий Роман Яремчук.
Видео лучших ассистов чемпионата Европы смотрите по ссылке.
Лучшие ассисты Евро-2020
- Мехле (Чехия)
- Стерлинг (Англия)
- Бейл (Уэльс)
- Забитцер (Австрия)
- Караваев (Украина)
- Погба (Франция)
- Торрес (Испания)
- Де Брюйне (Бельгия)
- Цубер (Швейцария)
- Роналду (Португалия)
- Мунье (Бельгия)
- Триппье (Англия)
Видео передачи Караваева на Ярмоленко