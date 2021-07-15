Відзнака для Караваєва

На сайті УЄФА з'явилось відео з найкращими гольовими передачами чемпіонату Європи-2020. У список потрапив асист українського захисника Олександра Караваєва.

Оце так УЄФА включив матч за участю збірної України до списку найкращих на Євро-2020: відео

Динамівець після подачі з кутового зробив розкішну передачу п'яткою на капітана збірної Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Хема результативно завершив атаку у грі другого туру групового раунду проти Північної Македонії.

Відео найкращих асистів чемпіонату Європи дивіться за посиланням.

Найкращі асисти Євро-2020

  • Мехле (Чехія)
  • Стерлінг (Англія)
  • Бейл (Уельс)
  • Забітцер (Австрія)
  • Караваєв (Україна)
  • Погба (Франція)
  • Торрес (Іспанія)
  • Де Брюйне (Бельгія)
  • Цубер (Швейцарія)
  • Роналду (Португалія)
  • Муньє (Бельгія)
  • Тріпп'є (Англія)

Відео передачі Караваєва на Ярмоленка