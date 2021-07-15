Награда для Караваева
На сайте УЕФА появилось видео с лучшими голевыми передачами чемпионата Европы-2020. В список попал ассист украинского защитника Александра Караваева.
Вот это да УЕФА включил матч с участием сборной Украины в список лучших на Евро-2020: видео
Динамовец после подачи с углового сделал роскошную передачу пяткой на капитана сборной Андрея Ярмоленко. Игрок Вест Хэма результативно завершил атаку в игре второго тура группового раунда против Северной Македонии.
Видео лучших ассистов чемпионата Европы смотрите по ссылке.
Лучшие ассисты Евро-2020
- Мехле (Чехия)
- Стерлинг (Англия)
- Бейл (Уэльс)
- Забитцер (Австрия)
- Караваев (Украина)
- Погба (Франция)
- Торрес (Испания)
- Де Брюйне (Бельгия)
- Цубер (Швейцария)
- Роналду (Португалия)
- Мунье (Бельгия)
- Триппье (Англия)
Видео передачи Караваева на Ярмоленко