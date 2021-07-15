Награда для Караваева

На сайте УЕФА появилось видео с лучшими голевыми передачами чемпионата Европы-2020. В список попал ассист украинского защитника Александра Караваева.

Вот это да УЕФА включил матч с участием сборной Украины в список лучших на Евро-2020: видео

Динамовец после подачи с углового сделал роскошную передачу пяткой на капитана сборной Андрея Ярмоленко. Игрок Вест Хэма результативно завершил атаку в игре второго тура группового раунда против Северной Македонии.

Гол на 29-й минуте стал первым в матче. Напомним, что поединок завершился победой Украины, которая стала для нее дебютной на Евро-2020 (2:1). Второй гол украинцев забил нападающий Роман Яремчук.

Видео лучших ассистов чемпионата Европы смотрите по ссылке.

Лучшие ассисты Евро-2020

Мехле (Чехия)

Стерлинг (Англия)

Бейл (Уэльс)

Забитцер (Австрия)

Караваев (Украина)

Погба (Франция)

Торрес (Испания)

Де Брюйне (Бельгия)

Цубер (Швейцария)

Роналду (Португалия)

Мунье (Бельгия)

Триппье (Англия)

Видео передачи Караваева на Ярмоленко