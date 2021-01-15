22-летний полузащитник АЗ Тен Копмейнерс забил невероятный гол в выездном поединке 16 тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

На 39-й минуте матча Копмейнерс единственным прикосновением пяткой отправил мяч в ворота после подачи углового, сделав счет 2:0 в пользу своей команды, пишет 24 канал.

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Видео гола Копмейнерса

К слову, Копмейнерс в этой встрече оформил дубль и его команда сенсационно обыграла одного из фаворитов розыгрыша – 3:1.

ПСВ – АЗ Алкмар видеообзор матча