Пяткой в девятку: как футболист забил невероятный гол в чемпионате Нидерландов – видео
22-летний полузащитник АЗ Тен Копмейнерс забил невероятный гол в выездном поединке 16 тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.
На 39-й минуте матча Копмейнерс единственным прикосновением пяткой отправил мяч в ворота после подачи углового, сделав счет 2:0 в пользу своей команды, пишет 24 канал.
Смотрите также Полгода в футбол не хотел играть – был везде и нигде: Милевский о мучительном уходе из Динамо
Видео гола Копмейнерса
К слову, Копмейнерс в этой встрече оформил дубль и его команда сенсационно обыграла одного из фаворитов розыгрыша – 3:1.
ПСВ – АЗ Алкмар видеообзор матча
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter