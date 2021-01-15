П'ятою в дев'ятку: як футболіст забив неймовірний гол у чемпіонаті Нідерландів – відео
22-річний півзахисник АЗ Тен Копмейнерс забив неймовірний гол у виїзному поєдинку 16 туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.
На 39-й хвилині матчу Копмейнерс єдиним дотиком п'ятою відправив м'яч у ворота після подачі кутового, зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди, пише 24 канал.
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Відео голу Копмейнерса
До слова, Копмейнерс в цій зустрічі оформив дубль і його команда сенсаційно обіграла одного з фаворитів розіграшу – 3:1.
ПСВ – АЗ Алкмаар відеоогляд матчу
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