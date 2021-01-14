Артем Милевский в 2013 году провел последний матч в футболке киевского Динамо, после чего покинул столицу Украины. Милевский покинул Динамо со скандалом и долго переживал уход из киевского клуба.

Милевский в интервью "ТаТоТаке" рассказал, что в 2014 году познакомился с агентом Александром Панковым. Именно Панков, по словам Милевского, помог ему найти новый клуб после Динамо.

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Я тогда полгода в футбол не хотел играть

35-летний Милевский признался, что болезненно пережил уход из Динамо. Как известно, уход Артема сопровождался различными скандалами. В частности, он пришел на представление нового главного тренера Олега Блохина в халате.

Также была версия, будто Блохин решил отказаться от Милевского, ведь тот пришел пьяным на тренировку. Артем отрицал это.

Это давняя история, 2014-й. Мы списались в интернете. Я тогда полгода в футбол не хотел играть. Меня бросало из одной страны в другую. Я был везде и нигде. Набрал, списались, знакомы не были. Он попросил дать несколько дней. Через пару дней мы уже встретились в Сплите,

- рассказал Милевский о знакомстве с Панковым.

По словам Милевского, в тот период на него негативно повлияли ряд факторов. В частности, и разбитый Ferrari в Турции. Артем уже 5 лет не водит авто.



Милевский разбил Ferrari / Фото соцсети

"Я тогда тяжело перенес уход из Динамо. Трудный момент. Полгода в Турции с разбитой Ferrari. Потом два месяца в Майами. Мне как-то не хотелось уже играть в футбол. Я переживал те моменты, что ушел из Киева, что надо было поговорить с Блохиным", – отметил футболист.

Милевский добавил, что не хотел завершить карьеру. "Я не хотел в футбол играть полгода. А куда мне завершать. 28 лет мне было. Потом желание вернулось, слава богу", – резюмировал Милевский.

Вниманию. После Динамо Милевский сменил 8 клубов: Газиентеспор (Турция), Хайдук и Риека (Хорватия), Конкордия (Румыния), Тосно (Россия), Динамо Брест (Беларусь), Кишварда (Венгрия), Минай (Украина).