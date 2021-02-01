Збірна України з футзалу зіграла свій перший відбірковий матч на Євро-2022. Два із десяти голів українців у воротах Албанії стали справжніми шедеврами.

Джерело: 24 канал

31 січня підопічні Олександра Косенка наколотили у ворота Албанії аж 10 голів, пропустивши у власні лише три. У підсумку Україна перемогла із рахунком 10:3. Цей матч став першим для української збірної на відборі на Євро-2022.

Більше про матч: Збірна України у гольовій феєрії знищила Албанію у відборі на Євро-2022 з футзалу: відео

Голи-шедеври

Два з десяти результативних ударів найбільше запам'ятались фанатам у зустрічі. Обидва були забиті у другій 20-хвилинці. Автором першого такого результативного удару став Микола Грицина. Футзаліст елегантно п'яткою завершив атаку української збірної – воротар не був готовий до такої бразильської техніки від українця. Удар змінив цифри на табло на 2:6.

Другий яскравий результативний удар був забитий на останній хвилині зустрічі. Сергій Малишко зіграв просто біля власних воріт, вибивши м'яч на частину поля суперника. Але м'яч за неймовірною траєкторією через все поле полетів прямо у сітку володінь Албанії. На лінії воріт стояв албанець, але не зміг дотягнутись головою до нього. Цей постріл поставив крапку у поєдинку – 3:10 переконлива перемога збірної України.

3 та 7 березня команда Косенка зможе продовжити переможну серію у матчах проти головного конкурента групи Хорватії.

Албанія – Україна відеоогляд (гол Грицини з 4:12, результативний удар Малишко з 7:00)