Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

28 февраля 2022 , 18:31
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Источник:

Skiskyting

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно завершил сезон-2021/22. За три этапа до конца сезона Бё в общем зачете занимал пятое место.

В Пекине он получил четыре золотых награды и одну бронзовую.

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"И физически, и морально последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде.

После Пхенчхана-2018 у меня не было длительного отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию к Олимпиаде-2026", – прокомментировал решение норвежец.

Иоганнес Бё: что известно

  • В январе 2020 года у норвежца родился сын.
  • В общей сложности на счету Йоханнеса Бё 8 олимпийских медалей. Еще три он получил в Пхенчхане.
  • Бё-младший является 12-кратным чемпионом мира.
  • Норвежец – действующий обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне. В сезоне 2021/22 общего зачета норвежец идет на пятой позиции.
Автор: Юрій Семенюк