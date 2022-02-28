У Пекіні він здобув чотири золотих нагороди та одну бронзову.

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"І фізично, і морально останній рік був особливо складним з погляду дотримання антикоронавірусних правил та підготовки до Олімпіади.

Після Пхьончхана-2018 у мене не було тривалого відпочинку, тому зараз я беру відпустку щоб бути готовим до наступного чотириріччя до Олімпіади-2026", – прокоментував рішення норвежець.

Йоганнес Бьо: що відомо