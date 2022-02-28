У Пекіні він здобув чотири золотих нагороди та одну бронзову.
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"І фізично, і морально останній рік був особливо складним з погляду дотримання антикоронавірусних правил та підготовки до Олімпіади.
Після Пхьончхана-2018 у мене не було тривалого відпочинку, тому зараз я беру відпустку щоб бути готовим до наступного чотириріччя до Олімпіади-2026", – прокоментував рішення норвежець.
Йоганнес Бьо: що відомо
- У січні 2020-го у норвежця народився син.
- Загалом на рахунку Йоганнеса Бьо 8 олімпійських медалей. Ще три він здобув у Пхьончхані.
- Бьо-молодший є 12-разовим чемпіоном світу.
- Норвежець – чинний володар Великого кришталевого глобуса в біатлоні. У сезоні 2021/22 загального заліку норвежець йде на п'ятій позиції.