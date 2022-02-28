В Пекине он получил четыре золотых награды и одну бронзовую.

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"И физически, и морально последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде.

После Пхенчхана-2018 у меня не было длительного отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию к Олимпиаде-2026", – прокомментировал решение норвежец.

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