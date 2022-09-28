Пятикратная олимпийская чемпионка сбежала из россии: она не планирует возвращаться

После объявления частичной мобилизации в россии оттуда массово убегали граждане страны. Это не обошло и представителей спорта.

Не планирует возвращаться назад

Недавно стало известно, что россию покинула Анастасия Давыдова, которая является генеральным секретарем Олимпийского комитета в стране. Но вот вернуться назад она не планирует.

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Российские СМИ сообщают, что в письме об отъезде титулованной экс-спортсменки говорится, что у нее нет планов возвращаться обратно.

В федерации синхронного плавания россии никаких сообщений от Давыдовой нет, и о ее планах там ничего не известно.

Анастасия Давыдова завоевывала пять золотых медалей на Олимпиадах в 2004, 2008 и 2012 годах.

Мобилизация российских спортсменов