Не планирует возвращаться назад
Недавно стало известно, что россию покинула Анастасия Давыдова, которая является генеральным секретарем Олимпийского комитета в стране. Но вот вернуться назад она не планирует.
Кстати Вернулись не все: 5 представителей сборной россии не улетели домой после матча в Кыргызстане
Российские СМИ сообщают, что в письме об отъезде титулованной экс-спортсменки говорится, что у нее нет планов возвращаться обратно.
В федерации синхронного плавания россии никаких сообщений от Давыдовой нет, и о ее планах там ничего не известно.
Анастасия Давыдова завоевывала пять золотых медалей на Олимпиадах в 2004, 2008 и 2012 годах.
Мобилизация российских спортсменов
- Мобилизация коснулась уже представителей спорта, в том числе и мужской сборной по футболу.
- Повестки вручили не игрокам команды или тренерскому штабу. Их получили юрист, а также один из массажистов и администраторов сборных россии.
- После товарищеского матча с Кыргызстаном пятеро сотрудников административного штаба не полетели с командой. В то же время все тренеры и футболисты все-таки вернулись.
- Также министерство спорта россии приказало государственным органам приостановить соревнования и тренировочные сборы за границей. Такое решение может быть попыткой предотвратить побег ведущих спортсменов за границу.