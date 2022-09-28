Не планує повертатися назад

Нещодавно стало відомо, що росії залишила Анастасія Давидова, яка є генеральним секретарем Олімпійського комітету у країні. Та от повертатися назад вона не планує.

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Російські ЗМІ повідомляють, що у листі про від'їзд титулованої ексспортсменки,йдеться про те, що у неї немає планів повертатися назад.

У федерації синхронного плавання росії ніяких повідомлень від Давидової немає, і про її плани там нічого невідомо.

Анастасія Давидова завойовувала п'ять золотих медалях на Олімпіадах у 2004, 2008 та 2012 роках.

Мобілізація російських спортсменів