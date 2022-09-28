Не планує повертатися назад
Нещодавно стало відомо, що росії залишила Анастасія Давидова, яка є генеральним секретарем Олімпійського комітету у країні. Та от повертатися назад вона не планує.
До речі Повернулися не всі: 5 представників збірної росії не полетіли додому після матчу в Киргизстані
Російські ЗМІ повідомляють, що у листі про від'їзд титулованої ексспортсменки,йдеться про те, що у неї немає планів повертатися назад.
У федерації синхронного плавання росії ніяких повідомлень від Давидової немає, і про її плани там нічого невідомо.
Анастасія Давидова завойовувала п'ять золотих медалях на Олімпіадах у 2004, 2008 та 2012 роках.
Мобілізація російських спортсменів
- Мобілізація торкнулася вже і представників спорту, зокрема і чоловічої збірної з футболу.
- Повістки вручили не гравцям команди чи тренерському штабу. Їх отримали юрист, а також один з масажистів та адміністраторів збірних росії.
- Тож після товариського матчу з Киргизстаном п'ятеро співробітників адміністративного штабу не полетіли з командою. Водночас всі тренери та футболісти таки повернулися.
- Також міністерство спорту росії наказало державним органам призупинити змагання та тренувальні збори за кордоном. Таке рішення може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон.