Пять украинских теннисисток будут бороться за место в основе US Open

Сразу несколько теннисисток попытаются навязать борьбу за основную сетку US Open. Пять украинок будут выступать в квалификации американского турнира.

Украинские теннисистки в квалификации

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) по теннису опубликовали списки участников квалификации. Среди них аж пять украинок.

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Екатерина Козлова

Катарина Завацкая

Екатерина Бондаренко

Леся Цуренко

Дарья Снигур

Квалификация пройдет 24 – 27 августа. Теннисистки из Украины попытаются присоединиться к другим землячкам в основе турнира. В основную сетку уже попали четыре наши спортсменки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

С самым лучшим настроением на американский турнир летит первая ракетка Украины. Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

Поединки основной сетки начнутся с 30 августа. US Open – Открытый чемпионат США, является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Грэнд Слэм.