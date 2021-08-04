Пять украинских теннисисток будут бороться за место в основе US Open
4 августа 2021 , 13:12Читати новину українською
Источник:US Open
Сразу несколько теннисисток попытаются навязать борьбу за основную сетку US Open. Пять украинок будут выступать в квалификации американского турнира.
Украинские теннисистки в квалификации
Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) по теннису опубликовали списки участников квалификации. Среди них аж пять украинок.
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Квалификация пройдет 24 – 27 августа. Теннисистки из Украины попытаются присоединиться к другим землячкам в основе турнира. В основную сетку уже попали четыре наши спортсменки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.Поединки основной сетки начнутся с 30 августа. US Open – Открытый чемпионат США, является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Грэнд Слэм.
- С самым лучшим настроением на американский турнир летит первая ракетка Украины. Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.