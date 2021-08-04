Українські тенісистки у кваліфікації

Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) з тенісу опублікували списки учасниць кваліфікації. Серед них аж п'ять українок.

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Катерина Козлова

Катаріна Завацька

Катерина Бондаренко

Леся Цуренко

Дар'я Снігур

Кваліфікація відбуватиметься 24 – 27 серпня. Тенісистки з України спробують приєднатись до інших землячок в основі турніру. В основну сітку вже потрапили чотири наші спортсменки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.