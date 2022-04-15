Біатлоністки заступилися за ексросіянку

Ольга Абрамова була шокована відповідним рішенням. Вона наголосила, що для неї була честь представляти Україну.

До теми Трьох натуралізованих росіянок виключили зі складу збірної України з біатлону

Вона пояснила, чому виїхала до Росії на момент повномасштабного вторгнення. Хоча спортсменка виправдовувала себе, особливих заяв щодо війни від неї теж не було чути.

П'ять українських біатлоністок виступили проти виключення натуралізованої росіянки Ольги Абрамової зі складу збірної України.

Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок та Христина Дмитренко підписалися під листом, адресованим міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, закликавши переглянути рішення.

Війна – час непростих та відповідальних рішень. На жаль, сьогодні наша країна переживає саме такий період – коли біль і розпач йдуть поруч з силою та героїзмом. І в ці дні наша країна стала міцним кулаком, де кожен на своєму місці робить все можливе заради Перемоги,

– зазначили біатлоністки.

"Але війна – і час цейтноту в прийнятті рішень, коли правильні кроки межують з неминучими в такій ситуації помилками. На жаль, один з таких помилкових кроків, на наш погляд, стався по відношенню до біатлоністки збірної України Ольги Абрамової – росіянки за походженням, але українки не лише за паспортом, але й за духом", – йдеться у заяві спортсменок.

Біатлоністки наголосили, що Абрамова була змушена поїхати до Росії, оскільки там у неї живе маленька донечка.