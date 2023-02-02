Работники Национальной полиции по горячим следам задержали всех организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве. Двум лицам вручено подозрение, а еще шестерым – повестки в военкомат.

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Лучше бы он футболом занимался

Как сообщает FanDay, одним из ребят, получивших повестку, был бывший футболист тернопольской Нивы Магомед Мамешев. Он играл за команду в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Директор футбольного клуба Андрей Тихий прокомментировал ситуацию с бывшим игроком команды.

"Лучше бы он футболом занимался. Пробыл он у нас недолго, выходил несколько раз в замену, но проиграл конкуренцию остальным футболистам. Он не тянул Первую лигу, поэтому мы решили отпустить его, чтобы он попробовал себя, возможно, в низшем дивизионе.

В конце 2021 года мы с ним расторгли контракт, без проблем, попрощались и больше не общались. Даже не знаю, где он сейчас.

Ничего о нем, как о человеке, сказать не могу. В коллективе он вел себя нормально, ничем не выделялся, но был парнем с характером", – рассказал директор клуба.

Отметим, что Магомед Мамешев является воспитанником киевского Локомотива. В августе 2020 стал игроком тернопольской Нивы. За полтора года он сыграл 13 матчей (12 – в чемпионате Первой лиги, 1 – в Кубке Украины).

Магомед Мамешев в футболке тернопольской Нивы / сайт Нивы Т

Кратко об истории "пьяных вечеринок"

Несколько молодых парней в Киеве устраивали охоту на девушек.

Они их напаивали алкоголем, а также давали снотворное.

Потом негодяи издевались над девушками, насиловали и снимали все на видео.

Все свои извращения над девушками без сознания публиковали в соцсетях.

Уже установлены фигуранты, а также места их пребывания.

Правоохранители проводят необходимые следственные и розыскные мероприятия в рамках начатого уголовного производства.

Подробнее об этой жуткой истории читайте по ссылке.