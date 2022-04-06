После поединка с Джошуа, – Усик заговорил о бое с Фьюри

Впереди Александра Усика ждет реванш против Энтони Джошуа. Украинский боксер во второй раз попытается нанести поражение мощному британцу.

Усик: В моей голове война

Непобедимый украинский боксер покинул страну ради начала подготовки ко второму бою против Энтони Джошуа. Но Усик не забывает о другом британском боксере Тайсоне Фьюри.

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Александр рассказал, когда будет думать о поединке против "Цыганского короля". Пока украинец полностью сосредоточен на встрече с Джошуа.

Мне нужно хорошо поработать в лагере, чтобы показать то, на что я способен и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что у меня в голове война, мои знакомые, которые остались в Украине. Я буду максимально отключаться от этих мыслей, чтобы хорошо подготовиться, в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы уже будем говорить о каких-то других поединках,

– сказал Усик.

Напомним, что Усик мог сразиться против Фьюри, но на пути их поединка стал Джошуа. Энтони не захотел брать отступные, чтобы отдать свое место земляку.

Усик попытается во второй раз победить Джошуа