Усик: У моїй голові війна

Непереможний український боксер покинув країну заради початку підготовки до другого бою проти Ентоні Джошуа. Але Усик не забуває про іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі.

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Олександр розповів, коли буде думати про поєдинок проти "Циганського короля". Наразі українець повністю зосереджений на зустрічі з Джошуа.

Мені потрібно добре попрацювати в таборі, щоб показати те, на що я здатний, і те, що я можу. Після поєдинку з Ентоні Джошуа ми вже говоритимемо про Тайсона Ф'юрі. Зараз я хочу максимально сконцентруватися на своїй підготовці, бо у моїй голові війна, мої знайомі, які залишилися в Україні. Я максимально відключатимусь від цих думок, щоб добре підготуватися, в черговий раз прославити Господа Бога мого Ісуса Христа і мою країну. А після цього ми вже говоритимемо про якісь інші поєдинки,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик міг побитись проти Ф'юрі, але на шляху їх поєдинку став Джошуа. Ентоні не захотів брати відступні, щоб віддати своє місце земляку.

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