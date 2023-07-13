Пионе Систо выкупил землю на территории Португалии. Футболист стремится помочь создать независимое Королевство Пинеал.

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Съехал с катушек

Пионе Систо, который в свое время выступал в составе сборной Дании на ЧМ-2018 и феерил в футболке Сельты в Испании, решил заниматься странными делами и не концентрироваться на футболе. Дело в том, что скандальный игрок приобрел 4,7 гектара земли в португальском городке Оливейра-ду-Ошпитал (регион Коимбра, в центре страны). На первый взгляд, может показаться, что ничего удивительного в действиях Систо нет, однако мнение резко меняется после того, как становится известна причина и мотив приобретения футболиста.

Датский исполнитель начал работать в интересах местной секты, которая уже поселилась на земле, принадлежащей Систо. Лидером группировки является "духовный философ" Акбал Пинейро. Настоящая цель сектантов одна – они стремятся создать на этой территории независимое от Португалии Королевство Пинеал. Пионе же решил помочь всем чем может тамошним маргиналам. Движение, которое возглавляет Акбал Пинейро, хочет жить отдельно от "системы" и предсказывает "неизбежный глобальный крах". Прокуратура, Служба иммиграции и границ и Комиссия по защите несовершеннолетних уже начали несколько расследований по этой секте.

Кстати говоря. В 2016 году Систо перешел из Мидтьюлланна в Сельту за 6 миллионов евро. За испанский коллектив датчанин провел 135 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 14 ассистов. Впоследствии Пионе вернулся в родной клуб, где стал его лидером.

Конфликты Систо