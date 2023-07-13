Піоне Сісто викупив землю на території Португалії. Футболіст прагне допомогти створити незалежне Королівство Пінеал.

Варте уваги "Це недосвідчений рефері": українського арбітра осоромили після палкого матчу в МЛС

З'їхав з котушок

Піоне Сісто, який свого часу виступав у складі збірної Данії на ЧС-2018 та феєрив у футболці Сельти в Іспанії, вирішив займатися чудернацькими справами та не концентруватися на футболі. Діло в тому, що скандальний гравець придбав 4,7 гектари землі в португальському містечку Олівейра-ду-Ошпітал (регіон Коїмбра, в центрі країни). На перший погляд, може здатися, що нічого надзвичайного та дивного в діях Сісто немає, проте думка різко змінюється після того, коли стає відома причина та мотив придбання футболіста.

Данський виконавець почав працювати у інтересах тамтешньої секти, яка уже оселилась на землі, яка належить Сісто. Лідером угрупування є "духовний філософ" Акбал Пінейро. Справжання ціль сектантів одна – вони прагнуть створити на цій території незалежне від Португалії Королівство Пінеал. Піоне ж вирішив допомогти усім чим може тамтешнім маргіналам. Рух, який очолює Акбал Пінейро жадає жити окремо від "системи" і пророкує "неминучий глобальний крах". Прокуратура, Служба імміграції та кордонів і Комісія із захисту неповнолітніх вже розпочали кілька розслідувань щодо цієї секти.

До речі. У 2016-му році Сісто перейшов з Мідтьюлланну до Сельти за 6 мільйонів євро. За іспанський колектив данець провів 135 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 14 асистів. Згодом Піоне повернувся до рідного клубу, де став його лідером.

Конфлікти Сісто