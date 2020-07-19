В субботу, 18 июля, в Модьороде на трассе "Хунгароринг" состоялась квалификация третьего этапа сезона Формулы-1 Гран-при Венгрии. Пилоты Mercedes показали настоящую борьбу на трассе.

Квалификация Гран-при Венгрии проходила под угрозой дождя. Формула-1 прогнозировала 90% дождя во время гонки, но предсказания не исполнились, пилоты спокойно провели заезд и повторения мокрой квалификации как на прошлой неделе не было, пишет 24 канал.

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Неожиданные результаты

Сенсацией первого сегмента стало время болидов Williams. Джордж Расселл и Николас Латифа выдали феноменальные круги и оба пробились во вторую часть квалификации.

Во втором сегменте Льюис Хэмилтон впервые в этой квалификации обновил рекорд трассы, хорошие результаты показали также оба пилота McLaren и Racing Point. Пилоты Ferrari хорошо провели квалификацию и не повторили неудачу австрийских этапов.

Еще одним неожиданным результатом стал невыход в решающий этап Алекса Албона из Red Bull.

Решающий сегмент подарил жаркую интригу в борьбе за поул только между пилотами Mercedes. Хэмилтон еще дважды обновил рекорд трассы и стал первым с невероятным результатом – 1.13,447. Боттас проиграл партнеру по команде немного больше одной десятой.

В итоге Макс Ферстаппен из-за технических проблем показал лишь 7-е время.