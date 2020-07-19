У суботу, 18 липня, в Мадьороде на трасі "Хунгарорінг" відбулася кваліфікація третього етапу сезону Формули-1 гран-прі Угорщини. Пілоти Mercedes показали справжню боротьбу на трасі.

Кваліфікація гран-прі Угорщини відбувалась під загрозою дощу. Формула-1 прогнозувала 90% дощу під час гонки, але передбачення не справдились, пілоти спокійно провели заїзд і повторення мокрої кваліфікації минулого тижня не було, пише 24 канал.

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Несподівані результати

Сенсацією першого сегмента став час болідів Williams. Джордж Расселл та Ніколас Латіфа видали феноменальні кола і обидва пробилися до другої частини кваліфікації.

У другому сегменті Льюїс Хемілтон вперше в цій кваліфікації оновив рекорд траси, гарні результати показали також обидва пілоти McLaren і Racing Point. Пілоти Ferrari добре провели кваліфікацію та не повторили невдачу австрійських етапів.

Ще одним несподіваним результатом став невихід у вирішальний етап Алекса Албона з Red Bull.

Вирішальний сегмент подарував спекотну інтригу в боротьбі за поул тільки між пілотами Mercedes. Хемілтон ще двічі оновив рекорд траси і став першим із неймовірним результатом – 1.13,447. Боттас програв партнеру по команді трохи більше однієї десятої.

У підсумку Макс Ферстаппен через технічні проблеми показав лише 7-й час.