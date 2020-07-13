Формула-1: как пилоты Феррари не поделили трассу – видео столкновения
Два пилота Феррари Леклер и Феттель уже с первых метров хотели показать, кто из них окажется сильнее, но такая конкуренция привела к столкновению болидов. Оба пилота не продолжили борьбу в гонке.
Вчера, 12 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, состоялся 2-й этап Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии", пишет 24 канал.
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Инцидент с Феррари
Уже на третьем повороте Леклер врезался в Феттеля. У Себастьяна в результате столкновения сломалось заднее антикрыло поэтому он откатился на последнюю позицию.
Леклер, который начинал гонку лишь на 14-м месте, на старте гран-при попытался прорваться вперед, но не рассчитал свой маневр и взмыл над трассой после наезда на поребрик. В момент приземления сломал заднее крыло на болиде партнера Себастьяна Феттеля.
Сразу после аварии Феттеля завезли в боксы, а Леклер попытался продолжить гонку, но проехав круг тоже вернулся в боксы.
Это стало одним из главных инцидентов в гонке.
Еще во время гонки Леклер успел официально извиниться за инцидент на старте гонки и взял всю вину на себя.
Лучший результат показал лидер Хэмилтон, который спокойно завершил гонку победой. Вторым и третьим финишировали Боттас и Ферстаппен соответственно.