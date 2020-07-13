Два пилота Феррари Леклер и Феттель уже с первых метров хотели показать, кто из них окажется сильнее, но такая конкуренция привела к столкновению болидов. Оба пилота не продолжили борьбу в гонке.

Вчера, 12 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, состоялся 2-й этап Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии", пишет 24 канал.

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Инцидент с Феррари

Уже на третьем повороте Леклер врезался в Феттеля. У Себастьяна в результате столкновения сломалось заднее антикрыло поэтому он откатился на последнюю позицию.

Леклер, который начинал гонку лишь на 14-м месте, на старте гран-при попытался прорваться вперед, но не рассчитал свой маневр и взмыл над трассой после наезда на поребрик. В момент приземления сломал заднее крыло на болиде партнера Себастьяна Феттеля.

Сразу после аварии Феттеля завезли в боксы, а Леклер попытался продолжить гонку, но проехав круг тоже вернулся в боксы.

Это стало одним из главных инцидентов в гонке.

Еще во время гонки Леклер успел официально извиниться за инцидент на старте гонки и взял всю вину на себя.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

Лучший результат показал лидер Хэмилтон, который спокойно завершил гонку победой. Вторым и третьим финишировали Боттас и Ферстаппен соответственно.