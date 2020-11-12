Формула-1 возвращается в Турцию впервые с 2011-го года. Уикенд 14-го этапа Формулы-1 начнется 13 ноября и продлится до 15-го числа. Пилоты Формулы-1 Алекс Албон и Пьер Гасли проехались по улицам Стамбула, где и состоится гонка.

Алек Албон из Red Bull и Пьер Гасли из Alpha Tauti проехались по культовым местам Стамбула. Об этом сообщает 24 канал.

Не пропустите Формула-1 опубликовала календарь на 2021 год

Пилотам очень повезло с погодой, ведь в Стамбуле все еще держится тепло. Отсутствие дождя позволило Албону и Гасли беспрепятственно пилотировать свои болиды по узким улицам.

Кроме того, оба гонщика проехались по одному из мостов через Босфорский пролив. Мост специально перекрыли, чтобы на нем не было ни одного авто.

Что интересно, Гасли и Албон принципиальные соперники. В 2019 году Албон заменил Гасли в Red Bull. Но после того Гасли демонстрирует лучшие результаты, чем Албон. При этом Пьер выступает за более слабую команду.

Внимание. Гран-при Турции стартует 13 ноября свободными заездами. 14-го ноября состоится квалификация, а 15-го – гонка.