Формула-1 опубликовала календарь на 2021 год
Руководство Формулы-1 опубликовало календарь гонок на 2021 год. Всего запланированы 23 гонки. Но еще не все места известны.
Новый сезон планируют начать традиционно в Австралии. Гран-при в Мельбурне состоится 21 марта. Последняя гонка пройдет 5 декабря в Абу-Даби.
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Пока неизвестна судьба трех гран-при. Речь идет о четвертом этапе, который запланирован на 25 апреля.
Зато на 9 мая запланировано гран-при Испании. А на 14 ноября – гран-при Бразилии. Но стороны пока не заключили соглашения о проведении гонок.
Что касается нового этапа, то гран-при Саудовской Аравии запланировано на 28 ноября.
Предварительный календарь Формулы-1
- 21 марта – Австралия (Мельбурн)
- 28 марта – Бахрейн (Сахир)
- 11 апреля – Китай (Шанхай)
- 25 апреля – пока не определено
- 9 мая – Испания (Барселона)
- 23 мая – Монако (Монако)
- 6 июня – Азербайджан (Баку)
- 13 июня – Канада (Монреаль)
- 27 июня – Франция (Ле-Кастелле)
- 4 июля – Австрия (Шпильберг)
- 18 июля – Великобритания (Сильверстоун)
- 1 августа – Венгрия (Будапешт)
- 29 августа – Бельгия (Спа)
- 5 сентября – Нидерланды (Зандворт)
- 12 сентября – Италия (Монца)
- 26 сентября – Россия (Сочи)
- 3 октября – Сингапур (Сингапур)
- 10 октября – Япония (Судзука)
- 24 октября – США (Остин)
- 31 октября – Мексика (Мехико)
- 14 ноября – Бразилия (Сан-Паулу)
- 28 ноября – Саудовская Аравия (Джидда)
- 5 декабря – Абу-Даби (Абу-Даби)
Календарь Формулы-1 на 2021 год / Иллюстрация F1
Этот календарь должен еще утвердить всемирный совет FIA.
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