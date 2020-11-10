Руководство Формулы-1 опубликовало календарь гонок на 2021 год. Всего запланированы 23 гонки. Но еще не все места известны.

Новый сезон планируют начать традиционно в Австралии. Гран-при в Мельбурне состоится 21 марта. Последняя гонка пройдет 5 декабря в Абу-Даби.

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Пока неизвестна судьба трех гран-при. Речь идет о четвертом этапе, который запланирован на 25 апреля.

Зато на 9 мая запланировано гран-при Испании. А на 14 ноября – гран-при Бразилии. Но стороны пока не заключили соглашения о проведении гонок.

Что касается нового этапа, то гран-при Саудовской Аравии запланировано на 28 ноября.

Предварительный календарь Формулы-1

21 марта – Австралия (Мельбурн)

28 марта – Бахрейн (Сахир)

11 апреля – Китай (Шанхай)

25 апреля – пока не определено

9 мая – Испания (Барселона)

23 мая – Монако (Монако)

6 июня – Азербайджан (Баку)

13 июня – Канада (Монреаль)

27 июня – Франция (Ле-Кастелле)

4 июля – Австрия (Шпильберг)

18 июля – Великобритания (Сильверстоун)

1 августа – Венгрия (Будапешт)

29 августа – Бельгия (Спа)

5 сентября – Нидерланды (Зандворт)

12 сентября – Италия (Монца)

26 сентября – Россия (Сочи)

3 октября – Сингапур (Сингапур)

10 октября – Япония (Судзука)

24 октября – США (Остин)

31 октября – Мексика (Мехико)

14 ноября – Бразилия (Сан-Паулу)

28 ноября – Саудовская Аравия (Джидда)

5 декабря – Абу-Даби (Абу-Даби)



Календарь Формулы-1 на 2021 год / Иллюстрация F1

Этот календарь должен еще утвердить всемирный совет FIA.