Формула-1 повертається у Туреччину вперше з 2011-го року. Вікенд 14-го етапу Формули-1 розпочнеться 13 листопада й триватиме до 15-го числа. Пілоти Формули-1 Алекс Албон та П'єр Гаслі проїхалися вулицями Стамбула, де й відбудеться гонка.

Алек Албон з Red Bull та П'єр Гаслі з Alpha Tauti проїхалися культовими місцями Стамбула. Про це повідомляє 24 канал.

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Пілотам неабияк пощастило з погодою, адже в Стамбулі все ще тримається тепло. Відсутність дощу дозволила Албону та Гаслі безперешкодно пілотувати свої боліди вузькими вулицями.

Окрім того, обидва гонщики проїхалися одним з мостів через Босфорську протоку. Міст спеціально перекрили, щоб на ньому не було жодного авто.

Що цікаво, Гаслі та Албон принципові суперники. У 2019 році Албон замінив Гаслі у Red Bull. Та після того Гаслі демонструє кращі результати, аніж Албон. При цьому П'єр виступає за слабшу команду.

До уваги. Гран-прі Туреччини стартує 13 листопада вільними заїздами. 14-го листопада відбудеться кваліфікація, а 15-го – гонка.