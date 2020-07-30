В воскресенье, 2 августа, состоится гран-при Великобритании в Формуле-1. Эти гонки будут домашними для пилота команды McLaren Ландо Норриса. Он на эту гонку выйдет в особом шлеме.

Ландо Норрис в свое время предложил болельщикам придумать дизайн для его шлема. Поэтому на гонку Гран-при Великобритании он выйдет в шлеме, дизайн для которого разработала 6-летняя девочка Ева Маттрем. Фото вида шлема Ландо Норрис опубликовал у себя в твиттере. Он белый, с надписью Lando Norris и его логотипом.

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"Мой дизайн шлема на эти выходные! Спасибо, Ева! Еве шесть лет, и она создала это для моего конкурса дизайнеров. И это мне очень напомнило, когда я малым рисовал, придумывая какие-то интересные вещи. Это супер оригинально. Спасибо, что потратила время на его разработку, Ева", – подписал фото Ландо Норрис.

Стоит добавить, что дизайн шлема девочка нарисовала еще в марте 2020 года. Однако начало сезона Формулы-1 отложили из-за пандемии коронавируса. И только в начале июля состоялись первые гран-при. Этап в Великобритании станет лишь четвертым в этом сезоне.