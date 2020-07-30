У неділю, 2 серпня, відбудеться гран-прі Великої Британії у Формулі-1. Ці перегони будуть домашніми для пілота команди McLaren Ландо Норріса. Він на цю гонку вийде в особливому шоломі.

Ландо Норріс свого часу запропонував уболівальникам придумати дизайн для його шолому. Тож на гонку гран-прі Великої Британії він вийде в шоломі, дизайн для якого розробила 6-літня дівчинка Єва Маттрем. Фото вигляду шолому Ландо Норріс опублікував у себе у твіттері. Він білий, з написом Lando Norris та його логотипом.

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"Мій дизайн шолома на ці вихідні! Дякую, Єва! Єві шість років, і вона створила це для мого конкурсу дизайнерів. І це мені дуже нагадало, коли я малим малював, придумуючи якісь цікаві речі. Це супер оригінально. Дякуємо, що витратила час на його розробку, Єва", – підписав фото Ландо Норріс.

Варто додати, що дизайн шолому дівчинка намалювала ще у березні 2020 року. Однак початок сезону Формули-1 відклали через пандемію коронавірусу. І лише на початку липня відбулися перші гран-прі. Етап у Великій Британії стане лише четвертим у цьому сезоні.