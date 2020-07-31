Пилот Формулы-1 Перес не знает, где заразился COVID-19
Пилот Racing Point Серхио Перес прокомментировал сдачу положительного теста на коронавирус. Мексиканец из-за вируса пропустит одну или две гонки в Великобритании.
Перес на карантине и пропустит Гран-при Великобритании
По словам Переса, он придерживался всех рекомендаций ФИА. Об этом мексиканец заявил в своем видеообращений в твиттере.
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Я придерживался всех инструкций ФИА и своей команды. После Венгрии я полетел на частном самолете в Мексику, чтобы два дня побыть с мамой – она попала в серьезную аварию. Затем я тем же способом вернулся в Европу с учетом всех протоколов безопасности. Не знаю, где я подхватил вирус, у меня не было никаких симптомов,
– сказал Перес.
Вместе с тем, мексиканец выразил благодарность тем, кто его поддержал.
Кроме гран-при Великобритании 2 августа, Перес не сможет принять участие в гонке 70-летие Формулы-1, которая тоже пройдет в Великобритании 9-го августа.
Кто заменит Переса
Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что Переса заменит известный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.
32-летний немец в прошлом сезоне выступал за Renault, однако не получил контракт на 2020 год.