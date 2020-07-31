Пилот Racing Point Серхио Перес прокомментировал сдачу положительного теста на коронавирус. Мексиканец из-за вируса пропустит одну или две гонки в Великобритании.

Перес на карантине и пропустит Гран-при Великобритании

По словам Переса, он придерживался всех рекомендаций ФИА. Об этом мексиканец заявил в своем видеообращений в твиттере.

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Я придерживался всех инструкций ФИА и своей команды. После Венгрии я полетел на частном самолете в Мексику, чтобы два дня побыть с мамой – она ​​попала в серьезную аварию. Затем я тем же способом вернулся в Европу с учетом всех протоколов безопасности. Не знаю, где я подхватил вирус, у меня не было никаких симптомов,

– сказал Перес.

Вместе с тем, мексиканец выразил благодарность тем, кто его поддержал.

Кроме гран-при Великобритании 2 августа, Перес не сможет принять участие в гонке 70-летие Формулы-1, которая тоже пройдет в Великобритании 9-го августа.

Кто заменит Переса

Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что Переса заменит известный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

32-летний немец в прошлом сезоне выступал за Renault, однако не получил контракт на 2020 год.