Пілот Racing Point Серхіо Перес прокоментував здачу позитивного тесту на коронавірус. Мексиканець через вірус пропустить одну або дві гонки у Британії.

Перес на карантині й пропустить гран-прі Великобританії

За словами Переса, він дотримувався усіх рекомендацій ФІА. Про це мексиканець заявив у своєму відеозвернені у твіттері.

Дізнайтесь більше: У пілота Формули-1 Серхіо Переса підозра на коронавірус, його ізолювали та він пропустить гонку

Я дотримувався всіх інструкцій ФІА і своєї команди. Після Угорщини я полетів на приватному літаку в Мексику, щоб два дні побути з мамою – вона потрапила в серйозну аварію. Потім я тим же способом повернувся в Європу з урахуванням всіх протоколів безпеки. Не знаю, де я підхопив вірус, у мене не було ніяких симптомів,

– сказав Перес.

Разом з тим, мексиканець висловив подяку тим, хто його підтримав.

Окрім гран-прі Британії 2-го серпня, Перес не зможе взяти участь у гонці 70-річчя Формули-1, яка теж пройде у Британії 9-го серпня.

Хто замінить Переса

Офіційний сайт Формули-1 повідомляє, що Переса замінить відомий німецький гонщик Ніко Хюлькенберг.

32-річний німець у минулому сезоні виступав за Renault, однак не отримав контракт на 2020 рік.