Пилот Формулы-1 Ландо Норрис, который выступает за команду McLaren, заболел коронавирусом. Тест, который взяли у Норриса 4 января в Дубае, оказался положительным.

Как сообщает британская команда McLaren, Ландо проводил в Дубае рождественские каникулы и тренировался. После потери вкуса и обоняния он немедленно сдал тест на COVID-19 и сообщил о его результатах команде.

Стоит внимания Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021

По правилам Дубая Ландо проведет 14-дневную самоизоляцию в отеле.

Гонщик чувствует себя хорошо. Сообщается, что никаких дополнительных симптомов у него нет.

Норрис – четвертый пилот Формулы-1, который болеет коронавирусом

21-летний британец Норрис стал четвертым гонщиком Формулы 1, чей анализ на коронавирус оказался положительным.

В 2020 году коронавирус по очереди побороли Серхио Перес, Лэнс Стролл и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Внимание. Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021. Новый сезон "королевы автоспорта" начнется 19 марта в Австралии. Норрис продолжит выступать за McLaren. Его новым напарником станет Даниэль Риккардо.