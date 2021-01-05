Пилот McLaren Ландо Норрис заразился COVID-19
Пилот Формулы-1 Ландо Норрис, который выступает за команду McLaren, заболел коронавирусом. Тест, который взяли у Норриса 4 января в Дубае, оказался положительным.
Как сообщает британская команда McLaren, Ландо проводил в Дубае рождественские каникулы и тренировался. После потери вкуса и обоняния он немедленно сдал тест на COVID-19 и сообщил о его результатах команде.
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По правилам Дубая Ландо проведет 14-дневную самоизоляцию в отеле.
Гонщик чувствует себя хорошо. Сообщается, что никаких дополнительных симптомов у него нет.
Норрис – четвертый пилот Формулы-1, который болеет коронавирусом
21-летний британец Норрис стал четвертым гонщиком Формулы 1, чей анализ на коронавирус оказался положительным.
В 2020 году коронавирус по очереди побороли Серхио Перес, Лэнс Стролл и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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