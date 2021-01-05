Пілот McLaren Ландо Норріс заразився COVID-19
Пілот Формули-1 Ландо Норріс, який виступає за команду McLaren, захворів на коронавірус. Тест, який взяли у Норріса 4 січня в Дубаї, виявився позитивним.
Як повідомляє британська команда McLaren, Ландо проводив у Дубаї різдвяні канікули і тренувався. Після втрати смаку та нюху, він негайно здав тест на COVID-19 і сповістив про його результати команду.
Варте уваги Формула-1 опублікувала календар сезону-2021
За правилами Дубая Ландо проведе 14-денну самоізоляцію в готелі.
Гонщик почувається добре. Повідомляється, що ніяких додаткових симптомів у нього немає.
Норріс – четвертий пілот Формули-1, який хворіє на коронавірус
21-річний британець Норріс став четвертим гонщиком Формули 1, чий аналіз на коронавірус виявився позитивним.
У 2020 році коронавірус по черзі побороли Серхіо Перес, Ленс Стролл та семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон.
Поділитися новиною