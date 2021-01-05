Пілот Формули-1 Ландо Норріс, який виступає за команду McLaren, захворів на коронавірус. Тест, який взяли у Норріса 4 січня в Дубаї, виявився позитивним.

Як повідомляє британська команда McLaren, Ландо проводив у Дубаї різдвяні канікули і тренувався. Після втрати смаку та нюху, він негайно здав тест на COVID-19 і сповістив про його результати команду.

Варте уваги Формула-1 опублікувала календар сезону-2021

За правилами Дубая Ландо проведе 14-денну самоізоляцію в готелі.

Гонщик почувається добре. Повідомляється, що ніяких додаткових симптомів у нього немає.

Норріс – четвертий пілот Формули-1, який хворіє на коронавірус

21-річний британець Норріс став четвертим гонщиком Формули 1, чий аналіз на коронавірус виявився позитивним.

У 2020 році коронавірус по черзі побороли Серхіо Перес, Ленс Стролл та семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон.

До уваги. Формула-1 опублікувала календар сезону-2021. Новий сезон "королеви автоспорту" розпочнеться 19 березня в Австралії. Норріс продовжить виступати за McLaren. Його новим напарником стане Даніель Ріккардо.