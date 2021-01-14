Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari в Формуле-1, заразился коронавирусом. Гонщик сейчас находится на самоизоляции.

Информацию о коронавирусе опубликовал сам Леклер в твиттере. Это же подтвердили и в Ferrari.

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По словам гонщика, он регулярно проходил тестирование в соответствии с требованиями. Но узнал, что контактировал с лицом, у которого обнаружили коронавирус. Поэтому он сразу отправился на самоизоляцию. И сдал внеочередной тест. Его результат оказался положительным – у Леклера коронавирус.

Пилот в целом чувствует себя хорошо, отметив, что у него лишь незначительные симптомы.

Пока же Леклер вынужден находиться на самоизоляции дома в Монако.

Леклер стал пятым гонщиком Формулы-1, у которого обнаружили коронавирус. В прошлом сезоне гонки из-за инфекции пропустили Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льюис Хэмилтон. Ландо Норрис получил положительный тест уже по окончании сезона.

Коронавирус повлиял на сезон в Формуле-1 и в 2021 году. Из-за невозможности провести гонку в Австралии, новый сезон начнется 28 марта с гран-при Бахрейна. Гран-при Австралии состоится в конце 2021 года.