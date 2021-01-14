Шарль Леклер, який виступає за команду Ferrari у Формулі-1, заразився на коронавірус. Гонщик зараз перебуває на самоізоляції.

Інформацію про коронавірус опублікував сам Леклер у твіттері. Це ж підтвердили і в Ferrari.

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За словами гонщика, він регулярно проходив тестування відповідно до вимог. Але дізнався, що контактував з особою, в якої виявили коронавірус. Тож він одразу відправився на самоізоляцію. І здав позачерговий тест. Його результат виявився позитивним – у Леклера коронавірус.

Пілот загалом почуває себе добре, відзначивши, що в нього лише незначні симптоми.

Поки ж Леклер змушений перебувати на самоізоляції вдома в Монако.

Леклер став п'ятим гонщиком Формули-1, в якого виявили коронавірус. У минулому сезоні гонки через інфекцію пропустили Серхіо Перес, Ленс Стролл та Льюїс Хемілтон. Ландо Норріс отримав позитивний тест вже по закінченні сезону.

Коронавірус вплинув на сезон у Формулі-1 і у 2021 році. Через неможливість провести гонку в Австралії, новий сезон розпочнеться 28 березня гран-прі Бахрейну. Гран-прі Австралії відбудеться наприкінці 2021 року.