Чемпіонат світу FIA з картингу увінчався не тільки боротьбою, але й божевільним інцидентом. Італієць Корберо настільки був розчарований своїм вибуванням, що в прямому сенсі спробував вибити суперника з гонки.

Гонщик кинув бампером у суперника

Інцидент стався на фіналі чемпіонату світу. Корберо кинув у суперника бампером, а після того спробував надавати тому стусанів. Про це повідомляє 24 канал.

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Протягом фінальної гонки в Лонато 23-річний Корберо боровся за 15-ю позицію з Паоло Іпполіто. У результаті контакту між картами італієць вибув із гонки.

Розлючений гонщик не поспішив повертатися у бокси. Він дочекався появи Іпполіто на наступному колі й жбурнув у того бампером від карта. Під "роздачу" ледь не потрапили інші учасники гонки.

Дивіться як гонщик кинув бампером у суперника

Та на цьому інцидент не завершився. Корберо після фінішу пройшов у закритий парк і накинувся на Іпполіто з кулаками.

На допомогу забіяці прибігли ще кілька людей. Лише після серйозних зусиль Корберо та його прихильників вдалося заспокоїти.

Дивіться відео бійки

Очевидно, що Корберо може забути про кар'єру гонщика. Та зі своїми бійцівськими навичками він цілком має шанси стати успішним у єдиноборствах.