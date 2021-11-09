Львів'яни у гостях зіграли зі рахунком 2:2, а вдома — 1:1, причому вирішальний гол був забитий у компенсований час самим Федецьким. Знаменитий футболіст згадав гучний успіх Карпат.

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Артем розповів, що після матчу гравці та весь місто святкували, а тренери дали зелене світло, дозволивши навіть алкоголь. Колишній захисник збірної України зазначив, що того вечора пили всі, окрім горілки, але ніхто з гравців не напивався.

Пили все, крім горілки. Більше – віскі. Це був такий прорив Карпат до Європи, що святкував весь Львів. І святкували справді не один день. Ми відзначали всією командою до ранку. Заборон ніяких не було. По-спортивному заслужили. Тренери дали зелене світло, але, повірте, ніхто не був у устілку. Святкували, веселилися, але в межах розумного,

– розповів Федецький.

Що відомо про Федецького