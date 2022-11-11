"Нужно каждые 3 минуты убирать по одному футболисту": Пике придумал веселую реформу футбола

Защитник Барселоны Жерар Пике решил внести свой вклад в реформирование правил игры в футбол. Что из этого может получиться, читайте в нашем материале.

Легендарный игрок "блаугранас" Жерар Пике недавно объявил о завершении карьеры. Однако покидать игру миллионов 35-летний испанец не собирается. По крайней мере, он решил внести свой вклад в изменение правил игры в футбол.

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Для повышения интереса к матчам со стороны болельщиков, Пике предложил играть экстратаймы до золотого гола, но при этом периодически убирать игроков с поля.

Нужно что-то более веселое. К примеру, каждые 3 минуты убирать по одному футболисту. Представьте себе, Манчестер Сити играет с ПСЖ, а в конце остаются только Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. И так, пока кто-нибудь не убьет. Люди будут это смотреть, а не сидеть в смартфонах во время матча,

– сказал Пике.

Воспользуются ли советами Пике чиновники ФИФА покажет время. Жаль только, что сам испанец не успел поиграть по своим правилам.

Отметим, что в нынешнем сезоне Жерар Пике сыграл 10 матчей в составе Барселоны. После 14 туров "блаугранас" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.