Легендарний гравець "блаугранас" Жерар Піке нещодавно оголосив про завершення кар’єри. Проте залишати гру мільйонів 35-річний іспанець не збирається. Принаймні він вирішив зробити свій внесок у зміну правил гри в футбол.

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Для підвищення інтересу до матчів з боку вболівальників, Піке запропонував грати екстратайми до золотого голу, але при цьому періодично прибирати гравців з поля.

Потрібно щось більш веселе. Наприклад, кожні 3 хвилини прибирати по одному футболісту. Уявіть собі, Манчестер Сіті грає з ПСЖ, а в кінці залишаються тільки Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе. І так, доки хтось не заб’є. Люди будуть це дивитись, а не сидіти в смартфонах під час матчу,

– сказав Піке.

Чи скористаються порадами Піке чиновники ФІФА покаже час. Шкода тільки, що сам іспанець не встиг пограти за своїми правилами.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Жерар Піке зіграв 10 матчів у складі Барселони. Після 14 турів "блаугранас" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги.