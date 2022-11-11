Реал – Кадис 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас, 81

Первый удар в створ ворот Кадиса был уже на 4-й минуте матча. Но удар Родриго из пределов штрафной был легкой добычей для голкипера, пишет 24 канал.

Читайте также Косплей под Челси: легендарный клуб АПЛ обновил эмблему – фото логотипа

Затем команды обменялись дальними выстрелами Модрича и Эспино. Оба были гораздо выше ворот.

Грубо играли футболисты Реала против соперника, пытавшегося играть на контратаках. В итоге – два центральных защитника "Королевского клуба" уже в первом тайме оказались на желтых карточках.

В конце первой 45-минутки подопечные Карло Анчелотти удалось забить. Вратарь Кадиса уверенно сыграл на выходе после подачи с углового. Однако мяч снова улетел в ноги футболиста Реала, который выполнил подачу прямо на голову Милитао. Эдер остался совсем в одиночестве в штрафной соперника и вывел мадридский клуб вперед 1:0.

До перерыва команды больше не забивали.

Безумная пушка Крооса и гол экс-игрока УПЛ

На старте второго тайма Васкес пытался вырезать под дальнюю штангу – мимо ворот.

Уже через несколько минут Куртуа спасал ворота Реала от пропущенного гола. "Сливочные" ответили стремительной атакой. Винисиус отдал на Вальверде, тот обыгрался в стенку с Васкесом. Но в последний момент удар Вальверде заблокировал защитник Кадиса – Реал получил право только на угловой.

Подачу Винисиуса заблокировали, мяч улетел под удар Крооса. Тони мощной пушкой в ​​одно касание прошил сетку ворот Кадиса – 2:0. Очень красивый гол от немецкого футболиста.

На 81-й минуте Лукас сократил отставание гостей до минимума – 2:1. Все произошло под грубой ошибкой от Куртуа, неуверенно выбившего перед собой.

Реал с трудом переиграл Кадис 2:1. Мадридский клуб сумел реабилитироваться за поражение от Райо Вальекано в предыдущем туре (3:2).

"Сливочные" продолжают борьбу за чемпионство. Отставание от Барселоны, лидирующей в Ла Лиге, составляет 2 балла.

Реал – Кадис: видеообзор матча