Пидручный второй раз подряд выиграл конкурс стрелков на Рождественской гонке
В немецком Рупольдинге перед Рождественской гонкой украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл конкурс стрелков.
Дмитрий Пидручный второй год подряд стал лучшим в дуэльной стрельбе, опередив в этой дисциплине итальянку Доротею Вирер и швейцарку Лену Хекке, пишет 24 канал.
О главном Рождественская гонка 2020: сенсационное победа России, провал Пидручного и Семеренко
Конкурс стрелков
1. Дмитрий Пидручный
2. Доротея Вирер
3. Лена Хекки
4. Михал Крчмар
5. Бенедикт Долль
6. Динара Алымбекова
Результаты Рождественской гонки
Наши соотечественники прекрасно начали гонку с масс-стартом, которая прошла под проливным снегопадом, по очереди "чисто" отработав на первых стрельбах. А вот потом начались проблемы, и затем с шестью промахами на восьми огневых рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Пидручный и Семеренко финишировали пятыми с отставанием от лидирующих россиян в 1:17,1 секунд.
Далее, согласно регламенту Рождественской гонки, время отставание от лидера сокращалось вдвое, и все участники вышли на гонку преследования. И здесь россияне в составе Матфея Елисеева и Евгении Павловой отстояли свои позиции, опередив ближайших преследователей, немцев Пройсс/Шемпп и Херрманн/Долля, на 7,1 и 25,1 секунд.
А вот украинцы скатились еще дальше и в итоге аж на девятое место (отставание – 2:39,6 секунды), опередив в итоговом протоколе только шведских биатлонистов, не финишировали.
1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) 33:06.4
2. Пройс/Шемпп (Германия) +7.1
3. Дениз Херрман/Бенедикт Долль (Германия) +25.1
4. Доротея Вирер/Лукас Гофер (Италия) +25.2
5. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) +40.1
6. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) 1:39.6
7. Лена Хекке/Себастьян Сталдер (Швейцария) 1:59.8
8. Динара Алымбекова / Антон Смольский (Беларусь) +2:14.7
9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) +2:39.6
10. Элизабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеция)
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