В немецком Рупольдинге перед Рождественской гонкой украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл конкурс стрелков.

Дмитрий Пидручный второй год подряд стал лучшим в дуэльной стрельбе, опередив в этой дисциплине итальянку Доротею Вирер и швейцарку Лену Хекке, пишет 24 канал.

О главном Рождественская гонка 2020: сенсационное победа России, провал Пидручного и Семеренко

Конкурс стрелков

1. Дмитрий Пидручный

2. Доротея Вирер

3. Лена Хекки

4. Михал Крчмар

5. Бенедикт Долль

6. Динара Алымбекова

Результаты Рождественской гонки

Наши соотечественники прекрасно начали гонку с масс-стартом, которая прошла под проливным снегопадом, по очереди "чисто" отработав на первых стрельбах. А вот потом начались проблемы, и затем с шестью промахами на восьми огневых рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Пидручный и Семеренко финишировали пятыми с отставанием от лидирующих россиян в 1:17,1 секунд.

Далее, согласно регламенту Рождественской гонки, время отставание от лидера сокращалось вдвое, и все участники вышли на гонку преследования. И здесь россияне в составе Матфея Елисеева и Евгении Павловой отстояли свои позиции, опередив ближайших преследователей, немцев Пройсс/Шемпп и Херрманн/Долля, на 7,1 и 25,1 секунд.

А вот украинцы скатились еще дальше и в итоге аж на девятое место (отставание – 2:39,6 секунды), опередив в итоговом протоколе только шведских биатлонистов, не финишировали.

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) 33:06.4

2. Пройс/Шемпп (Германия) +7.1

3. Дениз Херрман/Бенедикт Долль (Германия) +25.1

4. Доротея Вирер/Лукас Гофер (Италия) +25.2

5. Лиза Тереза ​​Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) +40.1

6. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) 1:39.6

7. Лена Хекке/Себастьян Сталдер (Швейцария) 1:59.8

8. Динара Алымбекова / Антон Смольский (Беларусь) +2:14.7

9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) +2:39.6

10. Элизабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеция)