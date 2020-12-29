У німецькому Рупольдінгу перед Різдвяною гонкою український біатлоніст Дмитро Підручний виграв конкурс стрільців.

Дмитро Підручний другий рік поспіль став найкращим в дуельної стрільбі, випередивши в цій дисципліні італійку Доротею Вірер і швейцарку Лєну Хеккі, пише 24 канал.

Про головне Різдвяна гонка-2020: сенсаційна перемога Росії, провал Підручного та Семеренко

Конкурс стрільців

1. Дмитро Підручний

2. Доротея Вірер

3. Лєна Хеккі

4. Міхал Крчмар

5. Бенедікт Долль

6. Дінара Алімбекова

Результати Різдвяної гонки

Наші співвітчизники прекрасно почали гонку з мас-стартом, яка пройшла під рясним снігопадом, по черзі "чисто" відпрацювавши на перших стрільбищах. А ось потім почалися проблеми, і потім з шістьма промахами на восьми вогневих рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Підручний та Семеренко фінішували п'ятими з відставанням від лідируючих росіян в 1:17,1 секунд.

Далі, згідно з регламентом Різдвяної гонки, час відставання від лідера скорочувалася вдвічі, і всі учасники вийшли на гонку переслідування. І тут росіяни в складі Матвія Єлісєєва та Євгенії Павлової відстояли свої позиції, випередивши найближчих переслідувачів, німців Пройсс/Шемпп і Херрманн/Долля, на 7,1 і 25,1 секунд.

А ось українці скотилися ще далі і в підсумку скотилися на дев'яте місце (відставання – 2:39,6 секунди), випередивши в підсумковому протоколі тільки шведських біатлоністів, які не фінішували.

1. Євгенія Павлова/Матвєй Єлісєєв (Росія) 33:06.4

2. Франциска Пройс/Сімон Шемпп (Німеччина) +7.1

3. Деніз Херрман/Бенедікт Долль (Німеччина) +25.1

4. Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія) +25.2

5. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (Австрія) +40.1

6. Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія) +1:39.6

7. Лєна Хеккі/Себастьян Сталдер (Швейцарія) +1:59.8

8. Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь) +2:14.7

9. Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна) +2:39.6

10. Елізабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеція)