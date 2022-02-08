Пидручный потерял медаль на Олимпиаде-2022: результаты мужской "индивидуалки"

На Олимпиаде в Пекине завершились индивидуальные старты у мужчин. Четыре представителя Украины вышли на старт.

Пидручный претендовал на пьедестал

Первым из украинцев индивидуальную гонку начал Дмитрий Пидручный – 21 стартовый номер, позже на дистанцию вышел Артем Прима (46). Антон Дудченко стартовал 63-м, а Богдан Цымбал – 91-м, сообщает 24 канал.

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На первой стрельбе Пидручный закрыл все мишени. Однако на "стойке" он ошибся один раз. К сожалению, после третьего огневого рубежа Дмитрий вышел с одной штрафной минутой.

Украинец не закрыл одну мишень и во время последней стрельбы. Так что к основному времени Дмитрия добавились три дополнительные минуты.

Биатлонист финишировал на 18-й позиции.

Интересно, что за счет чистой стрельбы Пидручный мог оказаться на пьедестале.

Артем Прима начал первую стрельбу лежа с одной ошибки. На втором рубеже улучшить ситуацию не удалось – еще две штрафные минуты.

Вторая "лежка" была снисходительной для спортсмена – первый ноль за гонку. На последней стрельбе Прима промахнулся один раз. В финишном протоколе Артем оказался на 37-м месте.

Дебют Дудченко и Цымбала

Для Дудченко и Цымбала Олимпиада в Пекине является дебютной. "Индивидуалка" – первый старт для биатлонистов на Играх-2022.

Индивидуальная гонка является одной из любимых для Антона. Ведь именно в этой дисциплине ему удавалось демонстрировать лучшие результаты.

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На первом рубеже Дудченко допустил одну ошибку. Однако на стрельбе стоя он закрыл все мишени.

К сожалению, последний огневой рубеж не обошелся для украинца без промахов. На этот раз биатлонист промахнулся дважды. В итоге Антон занял 50-е место.

Для Цымбала старт на Олимпиаде начался не лучшим образом. Сразу три выстрела отправились в "молоко". На "лежке" Богдану удалось улучшить свои позиции, спортсмен закрыл все мишени.

Во второй части гонки биатлонист снова потерпел неудачу – одна штрафная минута на третьей стрельбе. На последнем рубеже Цымбалу удалось собраться – второй ноль.

Триумф Фийона-Майе и историческое достижение Смольского

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал представитель Франции Кентен Фийон-Майе. Две штрафные минуты не помешали биатлонисту возглавить пьедестал. "Серебро" Игр-2022 досталось белорусу Антону Смольскому. "Бронзу" получил лидер Норвегии Йоханнес Бё, который также имел две ошибки.

Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Кентен Фийон-Майе (Франция, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольский (Беларусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0+0+1) +31.1

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18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +3:01.9

37. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (1+0+2+1) +6:07.5

55. Богдан Цымбал (3+0+1+0) +6:31.6