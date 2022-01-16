Попытаются заехать хотя бы в топ-20

Семь украинских биатлонистов отобрали в персьюты. Первыми на старт немецкой трассы выйдут женщины. В этой гонке честь Украины будут представлять Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.

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Правда, украинки будут стартовать с лучших позиций. Первой в гонку вступит Джима, завершившая спринт с 37-м временем. Ее отставание от лидера Эльвиры Эберг составит 1 минуту 46 секунд.

Все украинские девушки будут стартовать в интервале 18 секунд.

Состав Украины в женском персьюте

37. Юлия Джима +1:46

41. Ирина Петренко +1:57

47. Валентина Семеренко +2:04

К сведению. Женская гонка преследования стартует в 13:45.

Выгодная позиция Пидручного

Значительно из лучших позиций на старт преследования выйдут мужчины. Сразу четверо украинских биатлонистов попали в топ-30 спринта и постараются улучшить свои позиции в персьюте.

Капитан и лидер команды Пидручный будет стартовать седьмым с отставанием от первого места в 47 секунд. У Дмитрия будут лучшие шансы побороться за первую личную медаль для Украины в этом сезоне.

У всех остальных спортсменов сине-желтой команды будет отставание на более чем минуту.

Состав Украины на мужскую гонку преследования

7. Дмитрий Пидручный +0:47

17. Богдан Цымбал +1:02

22. Артем Прима +1:07

26. Антон Дудченко +1:15

Заметим! Мужской персьют начнется в 15.45 по киевскому времени.

Накануне этих гонок сборная Украины осталась вне пьедестала в эстафетах. Женская команда стала 9-й, а мужчины замкнули топ-6.