Попытаются заехать хотя бы в топ-20
Семь украинских биатлонистов отобрали в персьюты. Первыми на старт немецкой трассы выйдут женщины. В этой гонке честь Украины будут представлять Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.
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Правда, украинки будут стартовать с лучших позиций. Первой в гонку вступит Джима, завершившая спринт с 37-м временем. Ее отставание от лидера Эльвиры Эберг составит 1 минуту 46 секунд.
Все украинские девушки будут стартовать в интервале 18 секунд.
Состав Украины в женском персьюте
37. Юлия Джима +1:46
41. Ирина Петренко +1:57
47. Валентина Семеренко +2:04
Выгодная позиция Пидручного
Значительно из лучших позиций на старт преследования выйдут мужчины. Сразу четверо украинских биатлонистов попали в топ-30 спринта и постараются улучшить свои позиции в персьюте.
Капитан и лидер команды Пидручный будет стартовать седьмым с отставанием от первого места в 47 секунд. У Дмитрия будут лучшие шансы побороться за первую личную медаль для Украины в этом сезоне.
У всех остальных спортсменов сине-желтой команды будет отставание на более чем минуту.
Состав Украины на мужскую гонку преследования
7. Дмитрий Пидручный +0:47
17. Богдан Цымбал +1:02
22. Артем Прима +1:07
26. Антон Дудченко +1:15
Накануне этих гонок сборная Украины осталась вне пьедестала в эстафетах. Женская команда стала 9-й, а мужчины замкнули топ-6.