Спробують заїхати хоча б у топ-20

Семеро українських біатлоністів відібрали у персьюти. Першими на старт німецької траси вийдуть жінки. У цій гонці честь України представлятимуть Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.

До речі Троє українських біатлоністів не змогли виїхати до Європи на Кубок IBU

Щоправда, українки стартуватимуть із не найкращих позицій. Першою у гонку вступить Джима, яка завершила спринт із 37-м часом. Її відставання від лідерки Ельвіри Еберг складе 1 хвилину 46 секунд.

Усі українські дівчата стартуватимуть в інтервалі 18 секунд.

Склад України у жіночому персьюті

​37. Юлія Джима +1:46

41. Ірина Петренко +1:57

47. Валентина Семеренко +2:04

До уваги. Жіноча гонка переслідування стартує о 13:45.

Вигідна позиція Підручного

Значно з кращих позицій на старт переслідування вийдуть чоловіки. Одразу четверо українських біатлоністів потрапили у топ-30 спринту та будуть намагатись покращити свої позиції у персьюті.

Капітан та лідер команди Підручний стартуватиме сьомим із відставання від першого місця у 47 секунд. У Дмитра будуть найкращі шанси поборотись за першу особисту медаль для України у цьому сезоні.

Усі інші спортсмени синьо-жовтої команди матимуть відставання у понад хвилину.

Склад України на чоловічу гонку переслідування

7. Дмитро Підручний +0:47

17. Богдан Цимбал +1:02

22. Артем Прима +1:07

26. Антон Дудченко +1:15

Зауважимо! Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Напередодні цих гонок збірна України залишилась поза п'єдесталом в естафетах. Жіноча команда стала 9-ю, а чоловіки замкнули топ-6.