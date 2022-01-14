Провальний етап Петренко

На першому етапі в естафеті лідирували збірні Норвегії та Італії, за які бігли Марте Олсбю та Ліза Віттоцці. Дівчата відірвалися від суперниць на понад 15 секунд, однак про якийсь розподіл медалей було надто рано говорити.

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Збірна України в експериментальному складі виступала в естафеті. На першому етапі нашу команду вдруге в сезоні представляла Ірина Петренко.

Вона використала один запасний патрон і передала естафету Юлії Джимі 21-ю: відставання нашої команди від Норвегії складало понад хвилину.

Прорив Джими

За підсумками другого етапу у лідери гонки вийшла Білорусь. Дінара Алімбекова на долю секунди випередила італійку Доротею Вірер і Хлое Шевальє з Франції.

А ось норвежка Кароліне-Оффіґстад Кноттен випала з топ-3 через повільний хід.

За Україну на другому етапі бігла досвідчена Юлія Джима. Використавши тільки один додатковий патрон, Юлія покращила позицію нашої команди.

Джима прорвалася на 14-у сходинку й скоротила відставання до 57 секунд від Білорусі.

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Солідний хід Семеренко

Збірні Франції, Білорусі та Швеції відмінно відпрацювали на третьому етапі. У лідерках гонки була Жустін Бреза, яка випереджала Мону Брурссон та Олену Кручінкіну.

Третій етап в України бігла Валентин Семеренко, для якої це перша естафета в сезоні та 358-й старт на Кубку світу.

Валентина використала один запасний патрон і підійняла нашу команду в топ-10. На жаль, відставання України складало понад хвилину. Тому перед останнім етапом шанси "синьо-жовтих" на медалі були мізерні.

Розв'язка естафети

Перемогу в гонці мали розіграти Франція, Швеція і Білорусь. Однак Ганна Сола вбила шанси на медаль, "спіймавши" штрафне коло. Натомість Жулія Сімон чудово відпрацювала на своєму етапі та здобула для Франції "золото".

Для француженок це друге "золото" в класичній естафеті в сезоні. Також у їх активі ще одне "срібло".

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Шведка Анна Маґнуссон сильно відстала від Сімон, але так само мала велику перевагу над переслідувачками. У підсумку шведка спокійно взяла "срібло".

Перед останньою стрільбою на "бронзу" претендували 5 збірних – Росія, Норвегія, Італія, Білорусь і Німеччина. У підсумку Крістіна Рєзцова виграла медаль для Росії.

У збірної України естафету закінчувала Анастасія Меркушина, яка 14-го січня святкує 27-й день народження. Меркушина використала два запасні патрони й фінішувала 9-ю.

Результати жіночої естафети

1. Франція (0+4) 1:10:50.0

2. Швеція (0+2) +35.2

3. Росія (0+6) +1:12.2

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9. Україна (0+6) +2:41.2