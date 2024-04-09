По итогам прошлого сезона мужская сборная Украины не смогла удержать позицию в топ-10 Кубка наций. Из-за этого "сине-желтые" потеряли на следующий сезон квоту 5 спортсменов в личных гонках.

Читайте также Много новых имен: объявлен расширенный состав обновленной сборной Украины по биатлону

Пидручный отреагировал на потерю командной квоты на Кубке мира

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал потерю командой квоты. По его словам, это не такая большая проблема, как может показаться на первый взгляд.

"Определенная грусть и разочарование в этом были. Но ребята и команда старались сделать максимум от себя, из тех возможностей, что у нас были, чтобы показать хороший результат и сохранить квоту. К сожалению, этого не удалось.

Конечно, это негативно отображается на настрое команды, особенно на ребятах, которые борются за 4-5 места для попадания в команду. Но, я думаю, что это не такая катастрофа, что все капец и все пропало", – сказал Пидручный.

Стоит знать. В прошлом сезоне Пидручный лишь один раз попал в топ-10 в личных гонках на уровне Кубка мира, а сборная Украины не получила ни одной медали.